أثار استياء الجمهور والأطباء.. وقف إعلان لـ”الملابس الداخلية” في مصر

2022/04/03 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قراره بوقف عرض إعلان لإحدى شركات الملابس الداخلية.وكانت هيئة المكتب بالمجلس، قد أوضحت أنها رصدت عددا من المخالفات، شابت الإعلان، حيث خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج، ومخالفته للأكواد.وبحسب البيان فإن الإعلان أثار استياء الجمهور […]

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وقف إعلان لـ”الملابس الداخلية” في مصر أولاً على ايرث نيوز.

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