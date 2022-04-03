2022/04/03 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه حكومي متأخّر يضع حداً لتضارب التصريحات الكاظمي يطالب القادة الأمنيين بالتحرّر من الضغوطات بغداد – الزمان طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، القادة الامنيين بالتحرر من الضغوطات السياسية التي تمارسها بعض الجماعات ،حفاظا على سيادة القانون ، فيما اوعز برفع حالة الاستعداد لتأمين حركة المواطنين خلال شهر رمضان.وقال خلال زيارته مقر وزارة الداخلية امس […]

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