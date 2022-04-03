2022/04/03 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يعزو الحوادث إلى تذبذب التيار وشيوع البناء الجاهز رقم قياسي بعدد الحرائق المسجّلة خلال الربع الأول من العام الجاري بغداد – قصي منذر كشفت مديرية الدفاع المدني امس ،عن تسجيل 6049 حادث حريق في المحافظات عدا اقليم كردستان خلال الربع الاول من العام الجاري، فيما عزت الاسباب الى تداخل الاسلاك الكهربائية العنكبوتية في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رقم قياسي بعدد الحرائق المسجّلة خلال الربع الأول من العام الجاري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رقم قياسي بعدد الحرائق المسجّلة خلال الربع الأول من العام الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).