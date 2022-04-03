2022/04/03 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البزّاز يمنح عائلة من الأعظمية مبلغ 50 مليون دينار بغداد – ندى شوكت منح رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز في اولى ليالي الشهر الفضيل عائلة من منطقة الاعظمية ببغداد، اعانة قدرها 50 مليون دينار، في الحلقة الاولى من برنامج (على نياتكم ترزقون) بموسمه الثاني الذي تعرضه قناة (الشرقية) وتقدمه الاعلامية شيماء عماد زبير.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البزّاز يمنح عائلة من الأعظمية مبلغ 50 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البزّاز يمنح عائلة من الأعظمية مبلغ 50 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).