الشابندر متحدثا عن سيناريوهين بعد تحدي الصدر: “إني خَيّرتُكِ فاختَاري”

2022/04/03 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشف السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الإثنين، عن سيناريوهين في العملية السياسية بعد تحدي الصدر.وكتب الشابندر، في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز “بعد فشل البرلمان للمرة الثانية ولن تكون الأخيرة في إكمال النِصاب لانتخاب رئيس الجمهورية يبدو أنّ التحَدي الأخير وضع الجميع أمام مسؤولية الاختيار بين التوافق الوطني على تشكيل الحكومة […]

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