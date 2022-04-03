ولي عهد الأردن السابق حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقب

2022/04/03 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، "التخلي عن لقب الأمير"، بعد نحو شهر من اعتذاره للملك عبدالله الثاني عن "خطئه" في "قضية الفتنة".

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