الإطار التنسيقي يكشف عن خرق دستوري بالإقليم يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط

2022/04/03 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، من خرق إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية بشأن تصدير النفط دون علم وموافق الحكومة المركزية.

وقال النائب عن الإطار عارف الحمامي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحكومة العراقية مطالبة بفرض تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن منع إقليم كردستان من تصدير النفط دون علم وموافق بغداد".

وأضاف ان "تصريحات رئيس حكومة الإقليم بخصوص ضخ الغاز الى أوروبا مخالفة واضحة لقرار الاتحادية، الذي هو ملزم التنفيذ لكل السلطات".

وبين الحمامي ان "الحكومة المركزية عليها اتخاذ الإجراءات القانونية وغيرها لمنع خرق حكومة إقليم كردستان لقرار المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى ان "الخرق ان حصل هو مؤشر خطير، وسوف يدفع ويشجع الإقليم على التمرد على أي قرار قضائي يصدر من السلطات الاتحادية".

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