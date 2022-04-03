2022/04/03 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، إحالة منفذي هجوم ساحة الطيران لمنصة الاعدام.وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المديرية العامة للأمن والانضباط (الدائرة التحقيقية) في هيئة الحشد الشعبي، اعلنت عن إحالة الارهابيين اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد على منصة الإعدام".

وأضاف "وقد تم اعتقالهما في وقت سابق في عملية نوعية خاصة وتم إكمال اوراقهما التحقيقية وعرضها على السيد القاضي المحترم ليبت في حكمهما بالإعدام شنقاً حتى الموت ضمن قانون مكافحة الارهاب، حيث يجدد هذا الحكم مرةً اخرى موقف القضاء العادل المشرف بوجه كل من يروم العداء لبلادنا العزيزة ووطننا الغالي".

وأوضح "وكان الارهابيان قد انتميا إلى تنظيم داعش الارهابي وشغلا مناصب حساسة ومهمة داخل التنظيم إذ كان أحدهما مساعداً للارهابي (ابو حسن الغريباوي) والآخر مسؤول المضافات الخاصة بالتنظيم".

وتابع "وإننا إذ نعزي العراقيين بما شهدوا من مصائب أليمة، نعاهدهم على الاستمرار بملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من الشعب وترويع أبنائه وتنفيذ القصاص العادل بحق المجرمين".

وبين إن "الفضل في ذلك هو لله الواحد الأحد، ففي الوقت الذي تم استهداف المواطنين الابرياء في شهر رمضان المبارك جاء الرد إلهيا في الشهر الفضيل نفسه لحرمة الشهر الكريم والدم البريء ليتم القصاص من الظالمين"، موضحا "وقد تم تكثيف الجهد الاستخباري ورصد تحركات المجاميع الارهابية وهو الذي مكن الدائرة التحقيقية في حملتها الاخيرة من اعتقال الإرهابيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن إحالة منفذي هجوم ساحة الطيران لمنصة الاعدام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن إحالة منفذي هجوم ساحة الطيران لمنصة الاعدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).