طلب نيابي بضرورة تشريع قوانين تنهي التضييق على عمل الصحفيين

2022/04/03 | 18:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب علي الساعدي اليوم الأحد، على ضرورة تشريع قوانين تمكن الصحفي من أداء عمله دون قيود، وذلك خلال لقائه نقيب الصحفيين مؤيد اللامي.وقال المكتب الاعلامي للنائب، في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “التقى النائب علي حسين الساعدي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في مقر النقابة، وجرى خلال اللقاء […]

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