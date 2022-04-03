القانون: الكاظمي لم يتقدم خطوة واحدة بمجال الخدمات

2022/04/03 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، الإحد، أن الحكومة لم تتقدم خطوة واحدة في مجال الإعمار والخدمات، مؤكداً أن هناك أكثر من 47 مدرسة نسبة انجازها 70% متوقفة منذ عام2013 الى الان في محافظة الديوانية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال موات في تصريح لوكالة / […]

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