قرارات عدة من شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوك بهذا الشأن

2022/04/03 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاحد، قرارات عدة تخص طباعة و توزيع البطاقات الوقودية لمنتوج البنزين للمواطنين.وذكر بيان للشركة، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” بالنظر لقلة مراجعة المواطنين, لاستلام قسائمهم الوقودية الخاصة بمنتوج البنزين من مراكز التوزيع ( المحطات + الساحات ), المعلن عنها مسبقا”, خلال الفترة الماضية من ٨ […]

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