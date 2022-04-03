تعليق جديد للعامري بشأن الكتلة الأكبر

2022/04/03 | 18:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاحد، تعليقا جديدا بشأن الكتلة الاكبر.

وذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان تلقته (بغداد اليوم): " استقبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، السفير الالماني لدى العراق، مارتينيز ييغار، في مكتبه ببغداد".

وأكد العامري، بحسب البيان، أن "الاطار الشيعي لم ولن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر لضمان حق المكون الشيعي".

وأضاف: "يجب ان يتحقق الاستقرار السياسي لان ذلك ينتج حكومة قوية ومستقرة تكون قادرة على حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين".

من جانبه قال ييغار: "المانيا لن تتدخل في العراق كما كان نهجها في السابق وسنتعامل مع أي حكومة يشكلها العراقيون وسيادة العراق مهمة لنا".

فيما اثنى العامري بدوره على "دور الحكومة الالمانية في دعمها للعراق واحترام سيادته، كما شدد على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الالمانية لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية".

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