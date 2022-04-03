اتحاد السلة يجدد عقد رعاية “عشتار” حتى 2027

2022/04/03 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة السلة، تجديد عقد رعاية شركة “عشتار” حتى 2027.وذكر الاتحاد في بيان أن “اتحاد كرة السلة العراقي جدد عقده مع شركة عشتار لخمس سنوات قادمة ووسع مهامها التسويقية لتشمل النقل التلفزيوني والرعايات الاعلانية للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة ورعاية المنتخبات الوطنية وجميع نشاطات التسويقية للإتحاد العراقي لكرة السلة”.وأوضح […]

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