حالة من الفوضى تسود مطاري هيثرو ومانشستر وميناء دوفر بسبب عيد الفصح

2022/04/03 | 19:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهد مطارا هيثرو ومانشستر وميناء دوفر حالة من الاضطرابات والفوضى، اليوم الأحد، تزامنا مع حلول عطلة عيد الفصح الذي يوافق غدا الاثنين.وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن حالة من الإحباط الشديد سادت بين آلاف المسافرين، الذين واجهوا ولمدة ثلاثة أيام طوابير ضخمة عند نقاط مغادرتهم، فضلا عن اضطرارهم إلى الانتظار لأكثر من ثلاث […]

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