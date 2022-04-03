أمين عام الناتو: حرب روسيا مستمرة في أوكرانيا.. ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل

2022/04/03 | 19:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، يتحدث في أعقاب التقارير الواردة من الحكومة الأوكرانية، السبت، عن "تحرير" منطقة كييف بأكملها من القوات الروسية.وقالت نائب وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، في منشور على فيسبوك: "تم تحرير إيربين وبوتشا وجوستوميل ومنطقة كييف بأكملها من الغزاة".

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