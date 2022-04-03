2022/04/03 | 19:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MmcU3cVGu_k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فرص العمل.. بين انحسار الوظائف الحكومية واهمال القطاع الخاص في دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فرص العمل.. بين انحسار الوظائف الحكومية واهمال القطاع الخاص في دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).