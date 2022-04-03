مجزرة بوتشا.. الغرب يندد بـ

2022/04/03 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت الولايات المتحدة ودول غربية، الأحد، عن الصدمة إزاء ظهور أدلّة جديدة على قتل مدنيين في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن تراجع القوات الروسية من محيط كييف، قد لا يكون إشارة إلى انسحاب تام أو إنهاء للعنف في أوكرانيا.

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