قرعة المونديال تعزز آمال أسود الرافدين

2022/04/03 | 19:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت قرعة مونديال قطر 2022 التي أجريت

مراسمها أمس في الدوحة آمال الكرة

العراقية في إمكانية الضغط من أجل إعادة

ملاعبها للمشهد الدولي من جديد، بعد

الصدمة التي تلقتها من الفيفا في الجولة

قبل الأخيرة من ا

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