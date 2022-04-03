النزاهة: استقدام محافظ صلاح الدين على خلفية ابتزاز

2022/04/03 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين على خلفيَّة اتهامه بابتزاز.

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