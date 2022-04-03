القبض على 3 متهمين بسرقة المواشي في ميسان

2022/04/03 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تمكنت شرطة ميسان، اليوم الأحد، من القبض على 3 متهمين بسرقة المواشي جنوب غربي المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته، إيرث نيوز، أن “مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان تمكنت من القبض على (3) متهمين بسرقة المواشي بقضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة”.وأضافت “حيث تم نصب كمين محكم لهم أثناء محاولتهم سرقة مجموعة […]

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