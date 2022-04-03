"لا يمكننا فقدان الإحساس".. ماذا قال بلينكن عن مقتل مدنيين في أوكرانيا؟

2022/04/03 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمراسلة CNN دانا باش، إنه لا يمكننا تطبيع الهجمات المزعجة على المدنيين في أوكرانيا ويجب أن تكون هناك مساءلة عنها.

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