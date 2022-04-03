متوقفة منذ 17 عاماً.. ما قصة الاتفاقية التي وقعها غريما الإقليم بشأن منصب الرئيس

وقال شعبان في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الاتفاقية التي يتحدث عنها الاتحاد الوطني والموقعة في سنة 2005 بين الحزبين لتقاسم المناصب في كردستان وبغداد أصبحت منتهية".
وأضاف أن "المناصب في الإقليم تعتمد على الانتخابات التي تجري في كردستان ومايحصل عليه كل حزب من مناصب، وبالتالي فأن منصب رئاسة الجمهورية لا علاقة له في الوقت الحالي بمنصب رئاسة إقليم كردستان".
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