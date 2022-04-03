متوقفة منذ 17 عاماً.. ما قصة الاتفاقية التي وقعها غريما الإقليم بشأن منصب الرئيس

2022/04/03 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الأحد، أن الاتفاقية التي يتحدث عنها الاتحاد الوطني منتهية الصلاحية منذ سنوات.

وقال شعبان في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الاتفاقية التي يتحدث عنها الاتحاد الوطني والموقعة في سنة 2005 بين الحزبين لتقاسم المناصب في كردستان وبغداد أصبحت منتهية".

وأضاف أن "المناصب في الإقليم تعتمد على الانتخابات التي تجري في كردستان ومايحصل عليه كل حزب من مناصب، وبالتالي فأن منصب رئاسة الجمهورية لا علاقة له في الوقت الحالي بمنصب رئاسة إقليم كردستان".

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