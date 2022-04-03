الموت يغيب المخرجة الجزائرية يمينة شويخ

2022/04/03 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت المخرجة الجزائرية أمينة بشير شويخ، الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنت جمعية أضواء السينمائية.

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