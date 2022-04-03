الجبوري يقدم عرضاً للمستثمرين: لن تضطروا لتقديم الرشوة أو مشاركة أصحاب النفوذ!

2022/04/03 | 20:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النائب مشعان الجبوري اليوم الاحد، دعوة للمستثمرين الراغبين بالعمل داخل محافظة صلاح الدين.وقال الجبوري في تدوينة اطلعت عليها ايرث نيوز، “ادعو المستثمرين من ذوي الكفاءة المالية ممن يرغبون في انشاء مستشفيات خاصة او مجمعات سكنية او سياحية او مشاريع انتاجية ومدارس دولية بمحافظة صلاح الدين للتواصل معي وساعمل على تسهيل نيلهم […]

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