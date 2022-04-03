مستشار الكاظمي يكشف عن رؤية لمعالجة ملف الخريجين العاطلين

2022/04/03 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجكشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن رؤية لمعالجة ملف العاطلين عن العمل من خريجي الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "برنامج السنوات العشر القادم لتنمية العراق وبناء نهضته لابد من أن يأخذ في اولوياته افضلية التعيين للطاقات البشرية الاكثر تعليماً المتمثلة بخريجي المعاهد والكليات كافضلية اولى في العمل بحكم كلفة الاستثمار في رأس المال البشري العراقي".وأضاف، أن "الاولوية يجب أن تكون تعيين هؤلاء عند تشغيل المشاريع سواء التي تنهض بها الدولة عبر استثماراتها او من خلال القطاع الخاص الذي يتلقى دعما حكوميا في التمويل والاستثمار".وتابع أن "الامر الاخر بمعالجة هذه الازمة هو ربط الخريجين بصندوق تقاعد وطني عند التشغيل على غرار صندوق التدريسيين في الكليات الاهلية وعد ذلك حزمة مشجعة في ضمان استدامة تشغيل الطاقات الاكثر تعليماً في بلادنا".وبين أنه "لابد من قاعدة بيانات رقمية للعاطلين من الخريجين مصنفين حسب الاختصاصات والتوزيع المكاني لهم".

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