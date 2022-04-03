الدين خيار بشري فطري ح1 - عباس علي العلي

2022/04/03 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ولد الإنسان عاقلا متحسسا لوجوده وشروط الوجود متسلحا بمجموعة من القواعد الفطرية والغريزية التي ستقوده نحو عالم المعرفة والوجود من خلال ملاحظة التجربة وتكرارها وتثبيت النتائج على أنها محصلته التي ستتراكم لتكون صورة أولية قد تنجح في الإجابة على تساؤلاته المتطورة والمستحدثة مع تقادم الزمن , كيف ولماذا وإلى أين ومتى , هذه المجموعة من التساؤلات الكونية هي التي تبلورت مشروع فكري قاده إلى البحث عن إجابات ......





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