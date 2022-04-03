الدين خيار بشري فطري ح2 - عباس علي العلي

2022/04/03 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي إذن الملحد لا ينكر الله من حيث هو خالق أو مدبر أو مسيطر بل ولا لكونه موجود أو عدمية الوجود , بل إنكاره مصبوب على أن ما يقدمه العقل الديني من صفات وتكوينات ذهنية عقلية لا تتناسب مع قوانين المادة ولا تتوافق مع منطق العلم في المعرفة بأسس التسليم العلمي , كل وجود لا بد له من خصيصتين الأول الإشغال والثاني المظهر , النجوم الكائنات الأخرى وحتى التي تتميز بالأثيرية كالأحلام مثلا أو المشاعر لها وجود واقعي ......





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