ملامح الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من القرن العشرين، 1952 - 2005 - مصطفى العبد الله الكفري

2022/04/03 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ انتهاء العهد الملكي والتحول إلى النظام الجمهوري إثر قيام ثورة الضباط الأحرار في عام 1952 أهمها:المرحلة الأولى - إعادة توزيع الدخل والثروة (1952 – 1960): تميزت هذه المرحلة باتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الدخل والثروة، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في أيلول / سبت ......





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