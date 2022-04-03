بطريقة غير اعتيادية.. هكذا يفر بعض الأوكرانيين من الغزو الروسي

2022/04/03 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث بن ويدمان من CNN عن كيفية استخدام بعض الأوكرانيين لأساليب غير معتادة للهروب من المناطق التي مزقتها الحرب في البلاد التي تخضع لسيطرة القوات الروسية.

وبرسالة بسيطة يتنقل سفياتوسلاف وهو مغن مشهور ومشرع سابق من قرية إلى أخرى لمواساة الناس وإعادة الابتسامة لوجوههم.



وفي التقرير المصور المزيد من التفاصيل.

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