حديث من مستشار الكاظمي بشأن ملف الخريجين العاطلين

2022/04/03 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، عن رؤية لمعالجة ملف العاطلين عن العمل من خريجي الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية.

وقال صالح، إن "برنامج السنوات العشر القادم لتنمية العراق وبناء نهضته لا بد من أن يأخذ في اولوياته افضلية التعيين للطاقات البشرية الاكثر تعليماً المتمثلة بخريجي المعاهد والكليات كأفضلية اولى في العمل بحكم كلفة الاستثمار في رأس المال البشري العراقي".

وأشار، إلى أن "الاولوية يجب أن تكون تعيين هؤلاء عند تشغيل المشاريع سواء التي تنهض بها الدولة عبر استثماراتها او من خلال القطاع الخاص الذي يتلقى دعما حكوميا في التمويل والاستثمار".

وتابع أن "الامر الاخر بمعالجة هذه الازمة هو ربط الخريجين بصندوق تقاعد وطني عند التشغيل على غرار صندوق التدريسيين في الكليات الاهلية وعد ذلك حزمة مشجعة في ضمان استدامة تشغيل الطاقات الاكثر تعليماً في بلادنا".

وأضاف صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أنه "لا بد من قاعدة بيانات رقمية للعاطلين من الخريجين مصنفين حسب الاختصاصات والتوزيع المكاني لهم".

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