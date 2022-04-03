2022/04/03 | 20:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يتخذ من أجل "تأديب" الغرب بل حرصا من روسيا على عدم خسارة الدولارات واليورو بسبب العقوبات الغربية.

وذكر بيسكوف، أن الدول الغربية ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد لها في اليورو وفقا لما نصت عليها الاتفاقيات المبرمة بينها وبين موسكو، لكن الجهة البائعة وهي شركة "غازبروم" الروسية ستتلقى المدفوعات النهائية بالعملة الروسية بعد شراء الروبلات مقابل اليورو.

وأعرب بيسكوف عن قناعته التامة بأن المبدأ المذكور سيتم تطبيقه على مجموعات أخرى من البضائع التي تصدرها روسيا للدول الأجنبية، الأمر الذي سيقود إلى توسع دور هذا النظام في علاقات روسيا التجارية مع سائر العالم.

ووافق المتحدث باسم الكرملين على أن الهدف من انتقال موسكو إلى تسعير الغاز الروسي بالروبل هو تأمين التجارة الروسية وليس "تأديب" دول ما، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي طرح فكرة إنشاء آلية للوقاية من المخاطر المحدقة بالاحتياطي الوطني من الدولارات واليورو، وذلك على خلفية تراجع الثقة المتزايد في العملات الاحتياطية، "كي لا يحاول أحد سرقتنا من جديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يتخذ من أجل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: قرار تسعير الغاز الروسي بالروبل لم يتخذ من أجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).