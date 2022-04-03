2022/04/03 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق اعانات الحماية الاجتماعية لشهر نيسان.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخيرة "اطلقت دفعة شهر نيسان الجاري اليوم الاحد 2022/4/3 من رواتب الاعانة الاجتماعية".

وأضاف البيان، أن "الدفعة شملت أكثر من مليون و(400) ألف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان".

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