استهداف قاعدة تركية بالصواريخ شمالي العراق

2022/04/03 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باستهداف قاعدة تركية بالصواريخ شمالي العراق.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "محيط قاعدة زليكان التركية في الموصل تعرض للاستهداف بعدد من الصواريخ".

وأضاف انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية او المادية ان وجدت حتى الان".

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