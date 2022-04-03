إلغاء حكم إعدام بحق ضابط برتبة رائد اتهم بقتل متظاهرين عراقيين

2022/04/03 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بالغاء قرار الاعدام الصادر بحق ضابط برتبة رائد اتهم بقتل المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "محكمة التمييز الغت قرار الإعدام الصادر بحق الرائد طارق الجابري".

وأضاف، أن "الضابط اتهم بالقتل العمد وقمع التظاهرات في مدينة الكوت خلال العام 2019".

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