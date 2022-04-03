2022/04/03 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حلت الفنانة المصرية ياسمين صبري، ضيفة على رامز جلال، في الحلقة الثانية من برنامجه “رامز موفي ستار” على قناة “إم بي سي مصر”.وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم.ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، […]

ظهرت المقالة ياسمين صبري في برنامج “رامز موفي ستار”..



غزل وصراخ وانهيار (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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