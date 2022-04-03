المستورد يهمين بنسبة 100 بالمئة على اسواق ديالى

2022/04/03 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اصدر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، اول تقرير عن حجم المحاصيل الزراعية المستوردة في اسواق المحافظة.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “يمكننا القول بان جميع الخضر والفواكه في اسواق ديالى هي مستوردة وبنسبة 100% في حدث غير مسبوق والاول من نوعه بعد 2003”.واضاف، ان “ديالى […]

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