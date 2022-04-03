زيارته مطروحة.. البابا فرنسيس يدين

2022/04/03 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان البابا فرنسيس، الأحد، "الحرب الدنسة" في اوكرانيا "الشهيدة"، بعد ساعات قليلة من العثور على جثث تعود لمدنيين، اثارت الصدمة والسخط.

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