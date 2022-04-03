قصف صاروخي يستهدف 'قاعدة تركية' في الموصل

2022/04/03 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بتعرض قاعدة تركية في الموصل بمحافظة نينوى للاستهداف بالصواريخ.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة زليكان التركية في الموصل تعرض مساء اليوم للاستهداف بعدد من الصواريخ".

وأضاف المصدر أن "صاروخين سقطا قرب مقر تابع للبيشمركة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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