2022/04/03 | 21:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: knFz0Xy17lg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتجاجات على "طرق الموت".. متظاهرون يطالبون بالممر الثاني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتجاجات على "طرق الموت".. متظاهرون يطالبون بالممر الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).