مقتل مواطن بهجوم مسلح في ميسان

2022/04/03 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن مواطنا قتل بهجوم مسلح في ميسان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن واردوه قتيلاً بمنطقة حي المعلمين وسط محافظة ميسان".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث و فتحت تحقيقا بملابساته".

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