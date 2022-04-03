الانتخاب سيكون سهلاً من أي وقت.. الاتحاد يعلق على قضية رئاسة جمهورية العراق: من حقنا - عاجل

2022/04/03 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، ان مسالة انتخاب رئيس الجمهورية وحسم المنصب سيكون أسهل من اي وقت اذا وصل البيت الشيعي لتوافق فيما بينه.

وقال القيادي في الاتحاد طارق جوهر لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني متمسك مع نضيره الديمقراطي بشأن الحصول على منصب رئيس الجمهورية من الاتحاد فيما يبقى منصبي رئيس وزراء الإقليم للبارتي".

وأكد أن "هنا تكمن نقطة الخلاف عندما طرحوا مرشح لرئيس الجمهورية وهذا فرض ارادة علينا وعليه ليس من حقهم التمسك بجميع المناصب داخل الإقليم وخارجه".

وأوضح أن "منصب رئيس الجمهورية يبقى من حصتنا وليس من حق حزب مسعود الاعتراض على خيارنا ببرهم صالح رئيسا لولاية ثانية".

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