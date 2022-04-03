بمباركة حزب بارزاني.. تركيا تستعد لعملية عسكرية شمالي العراق

2022/04/03 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوككشف عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، اليوم الأحد، عن انطلاق عمليات عسكرية تركية قريبا على الإقليم.وقال شيخ موس في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "العملية العسكرية التركية ستكون بمباركة من الحزب الديمقراطي وحكومة إقليم كردستان".وأضاف أن "الديمقراطي الكردستاني هو من يسهل عمليات الجيش التركي في العراق، والعملية التي ستنطلق ستكون على المناطق الحدودية مع العراق وكذلك قرى قنديل".

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