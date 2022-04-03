مركز متخصص يوجه دعوة للعراقيين بخصوص الدراما والبرامج

2022/04/03 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مركز الاعلام الرقمي اليوم الأحد، جمهور وسائل التواصل الاجتماعي في العراق الى عدم الانسياق وراء الدراما “غير الهادفة” ووضع حد لتهافت منتجي المسلسلات الدرامية على “تفاعلية” وسائل التواصل الاجتماعي بعيدًا عن التوعية بقضايا المجتمع ومشكلاته، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان. وأوضح المركز في بيانٍ أصدره بهذا الخصوص تلقت ايرث نيوز نسخة […]

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