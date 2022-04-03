وزراء خارجية 5 دول عربية إلى موسكو

2022/04/03 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ وزراء خارجية عدد من الدول العربية، الأحد، زيارة إلى موسكو، لعقد مشاورات مع الجانب الروسي، تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني.

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