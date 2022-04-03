2022/04/03 | 21:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Tp9-v2Gx3E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد|المثقف العراقي..الأدوار والتحولات من الاحتلال العثماني الى تأسيس الدولة الحديثة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون ضمد|المثقف العراقي..الأدوار والتحولات من الاحتلال العثماني الى تأسيس الدولة الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).