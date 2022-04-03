مهاجم عراقي يقترب من الدوري الإيطالي

2022/04/03 | 21:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إقترب مهاجم نادي غوتيورغ السويدي، العراقي كيفن يعقوب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي.وذكر موقع “فوتبول دايركت” السويدي أن “المهاجم كيفن يعقوب تلقى عرضاً احترافياً للعب في صفوف نادي جنوى الإيطالي”.وبين أن “اللاعب في مباحثات مع فريقه غوتيورغ لتجديد عقده مع الفريق”، مشيراً الى ان “الأمور ستحسم خلال الاشهر المقبلة”.يذكر أن […]

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