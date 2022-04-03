ضبط مخبأ عتاد لعصابات داعش في الأنبار

2022/04/03 | 21:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، ضبط مخبأ عتاد لعصابات داعش الأرهابي في محافظة الأنبار.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القطعات الامنية كثفت من جهودها الاستخبارية مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تمكنت قوة من اللواء 19 بالجيش العراقي في قيادة عمليات الأنبار، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الوصول الى مخبأ لعصابات داعش الإرهابية في أحد الهياكل جنوب قاطع المسؤولية في منطقة الضبعة ضمن محافظة الأنبار، وعثرت بداخله على 10 قنابر هاون عيار 82 ملم و10 مساطر تفجير مع قداحة و5 حاويات عتاد عيار 14،5 ملم".وأضافت، أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتفجيرها دون حادث يذكر".

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