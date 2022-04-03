شاهد.. لحظة انهيار سقف محترق على رجال إطفاء

2022/04/03 | 21:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار سقف محترق على مجموعة من رجال الإطفاء في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، وتم رش رجال الإطفاء بالماء على الفور، ولم يصب أحد.

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