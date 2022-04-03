تسيير “مفارز متخفية” لمتابعة اسعار المواد الغذائية جنوبي ذي قار

2022/04/03 | 21:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … اعلنت الادارة المحلية في قضاء سوق الشيوخ (جنوبي محافظة ذي قار)، الاحد، عن اتخاذ جملة من الاجراءات لمتابعة الاسواق المحلية في القضاء من بينها تسيير مفارز امنية متخفية لمعرفة اسعار البيع لدى التجار والباعة.وقال قائممقام قضاء سوق الشيوخ نبيل الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” هناك مفارز مشتركة من الشرطة المحلية […]

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