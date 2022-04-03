مجلس الخدمة يوضح بخصوص تحديد الفئات العمرية لطالبي التوظيف

2022/04/03 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، توضيحا بخصوص تحديد الفئات العمرية لطالبي التوظيف.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي ان "المجلس يؤكد عدم صدور شيء من هذا القبيل فلا يوجد أي ضابطة او حكم قانوني يشير إلى تقييده بتعيين الأعمار التي لا تزيد عن 25 سنة لحاملي شهادة البكالوريوس و30 سنة لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه او ما يعادلها".

وأضاف اللهيبي ان "المجلس ملزم بتنفيذ أحكام القانون وما ورد فيه من شروط وان ما نشر عار عن الصحة"، داعيا الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر مما ينشر في المواقع، واعتماد الاخبار من الموقع الرسمي للمجلس ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لدى هيئة الاعلام والاتصالات".

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